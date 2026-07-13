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ВСУ пытаются атаковать Сочи: включены сирены из-за угрозы БПЛА

В Сочи днем 13 июля снова включили сирены системы оповещения «Внимание всем». Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в 15:31.

Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. Это уже вторая угроза за день: первая была объявлена в 09:17 и продолжалась почти час.

На фоне атаки в аэропорту Сочи временно приостановили прием и выпуск самолетов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, во время угрозы БПЛА на отдельных АЗС города прекращается заправка автомобилей.

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