ВСУ пытаются атаковать Сочи: включены сирены из-за угрозы БПЛА

Причиной стала атака беспилотных летательных аппаратов. Это уже вторая угроза за день: первая была объявлена в 09:17 и продолжалась почти час.
На фоне атаки в аэропорту Сочи временно приостановили прием и выпуск самолетов. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, во время угрозы БПЛА на отдельных АЗС города прекращается заправка автомобилей.
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