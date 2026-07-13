Эксперт: что могли перевозить уничтоженные в районе Одессы суда

Также 13 июля 2026 года в Минобороны РФ сообщили о поражении еще двух сухогрузов в порту Южный Одесской области. По данным ведомства, российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре, которая использовалась в интересах ВСУ. Ранее в тот же день министерство заявило о поражении в регионе резервуаров с топливом, наливных эстакад, насосной станции, склада боеприпасов и ракетного вооружения, а также пункта управления перевозками.