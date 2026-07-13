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Эксперт: что могли перевозить уничтоженные в районе Одессы суда

Пораженные в районе Одессы морские суда и паромы могли быть частью логистической цепочки снабжения украинских войск. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что на них могли перевозить не только беспилотники, но и тяжелое вооружение.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

По словам Дандыкина, морские перевозки могли использоваться для снабжения подразделений Вооруженных сил Украины в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. На судах, по его версии, могли находиться артиллерийские снаряды, крылатые ракеты и БПЛА. При этом эксперт отметил, что дроны чаще доставляют на Украину по воздуху или по суше с Запада.

«Предположу, что поставки по морю идут из Румынии. Могли и колесную технику перевозить, учитывая ее дефицит у ВСУ. Наземные боевые дроны тоже могли быть на этих уничтоженных судах», — заявил Дандыкин NEWS.ru.

Ранее Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по украинским портам в ночь на 13 июля. По данным ведомства, в порту Черноморск были поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, перевозившие грузы для ВСУ, килекторное судно проекта 416 «Шостка», а также плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Также 13 июля 2026 года в Минобороны РФ сообщили о поражении еще двух сухогрузов в порту Южный Одесской области. По данным ведомства, российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре, которая использовалась в интересах ВСУ. Ранее в тот же день министерство заявило о поражении в регионе резервуаров с топливом, наливных эстакад, насосной станции, склада боеприпасов и ракетного вооружения, а также пункта управления перевозками.

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