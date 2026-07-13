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ВС РФ поразили дронами два сухогруза в порту Южный Одесской области

ВС РФ продолжают атаковать морскую логистику противника в Одесской области. В порту Южный ударными дронами поражены два сухогруза. Ранее Минобороны сообщало об уничтожении военных паромов, контейнеровоза и плавучего дока для спуска подводных беспилотников в порту Черноморск.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы России продолжают наносить целенаправленные удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, обеспечивающим логистику украинской армии. Как сообщили в Министерстве обороны, в течение дня очередной атаке подвергся порт Южный в Одесской области.

В результате точечных ударов были поражены два сухогруза, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в военном ведомстве сообщали об успешных ударах по порту Черноморск. Тогда поражению подверглись два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, доставлявшие военные грузы для нужд ВСУ. Кроме того, были уничтожены коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док, предназначенный для хранения и спуска на воду автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).