ВС РФ поразили дронами два сухогруза в порту Южный Одесской области

Ранее в военном ведомстве сообщали об успешных ударах по порту Черноморск. Тогда поражению подверглись два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, доставлявшие военные грузы для нужд ВСУ. Кроме того, были уничтожены коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док, предназначенный для хранения и спуска на воду автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА).