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Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр в «Максе».

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