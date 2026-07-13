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Атаки ВСУ на курорты Кубани: сирены снова звучат на побережье

13 июля на курортах Кубани снова несколько раз объявляли тревогу из-за беспилотной угрозы. Сирены звучали в Сочи, Анапе, Новороссийске и Туапсе в разное время в течение дня, из-за чего обстановка на побережье оставалась напряженной.

Утром тревога затронула сразу несколько курортов: в Сочи и Анапе режим опасности действовал до 10:00. Затем в Анапе сирены снова включались с 13:15 до 15:40, после чего тревога была объявлена в Новороссийске с 13:30 до 14:00. Позже режим опасности вновь вводили в Сочи — с 15:35 до 16:48.

Вечером угроза добралась до Туапсе: сигнал тревоги прозвучал в 19:05, а уже через несколько минут, в 19:28, опасность снова объявили в Сочи. На фоне регулярных предупреждений курортный сезон на побережье проходит в условиях постоянной настороженности.

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