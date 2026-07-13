Атаки ВСУ на курорты Кубани: сирены снова звучат на побережье

Утром тревога затронула сразу несколько курортов: в Сочи и Анапе режим опасности действовал до 10:00. Затем в Анапе сирены снова включались с 13:15 до 15:40, после чего тревога была объявлена в Новороссийске с 13:30 до 14:00. Позже режим опасности вновь вводили в Сочи — с 15:35 до 16:48.
Вечером угроза добралась до Туапсе: сигнал тревоги прозвучал в 19:05, а уже через несколько минут, в 19:28, опасность снова объявили в Сочи. На фоне регулярных предупреждений курортный сезон на побережье проходит в условиях постоянной настороженности.