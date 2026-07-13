Атаки ВСУ на курорты Кубани: сирены снова звучат на побережье

Утром тревога затронула сразу несколько курортов: в Сочи и Анапе режим опасности действовал до 10:00. Затем в Анапе сирены снова включались с 13:15 до 15:40, после чего тревога была объявлена в Новороссийске с 13:30 до 14:00. Позже режим опасности вновь вводили в Сочи — с 15:35 до 16:48.