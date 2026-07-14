В освобожденной российскими бойцами Константиновке ДНР остаются несколько групп ВСУ. Подразделения разрозненны и сильно истощены. О ситуации в Константиновке рассказал командир 2-го батальона территориальной обороны Южной группировки войск с позывным Татарин, его цитирует ТАСС.
Комбат отметил, что боевики ВСУ вымотаны. У многих групп даже нет связи с командованием, указал военный.
«Они находятся там кто-то с ноября, кто-то с марта месяца — это уже достаточно большой промежуток времени. Противник истощен. Как правило, группы разрозненны, большое количество трехсотых [раненых]» — проинформировал комбат с позывным Татарин.
Освобождение Константиновки имеет и символическое значение для России. В этом городе было изготовлено первое рубиновое стекло для звезд на башнях Московского Кремля, уведомил член ОП Владимир Рогов.