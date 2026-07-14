Над Севастополем сбиты пять БПЛА, идет работа ПВО

Силы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ на Севастополь. Над городом уже уничтожили пять украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в Балаклавском районе», — написал он в мессенджере Max.
Развожаев подчеркнул, что пострадавших нет. Оперативные службы продолжают контролировать ситуацию. В Севастополе действует воздушная тревога.
Ранее киевский режим попытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что средствами ПВО был сбит 61 украинский дрон на подлете к городу.
Как писал KP.RU, один человек погиб в результате атаки ВСУ на Самарскую область. Губернатор региона Вячеслав Федорищев уточнил, что из-за удара пострадали три человека, среди них ребенок.