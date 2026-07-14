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Кличко заявил о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

Кличко подтвердил серию взрывов в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве ночью 14 июля прогремели взрывы. Сирены в украинской столице звучали на протяжении нескольких часов. Не менее семи взрывов прогремело на фоне воздушной тревоги. Об этом оповестил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

Известно, что в результате взрывов начались пожары. Более подробная информация появится позже. О пострадавших данных не поступало.

Воздушная тревога ночью охватила не менее восьми областей Украины. По данным министерства цифровой трансформации страны, сирены звучали в Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Ночью взрывы также прогремели в Ираке. Их фиксировали на севере страны. Жители услышали минимум четыре громких хлопка. Взрывы могли быть связаны с ростом напряженности в регионе.

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