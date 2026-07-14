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Командование ВСУ приняло российских бойцов за украинских: как ВС РФ получили провизию

Боец ВС РФ Макс: ВСУ неделю сбрасывали провизию российским военным.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование снабжало военных ВС РФ провизией. ВСУ приняли бойцов за своих сослуживцев. Они на протяжении недели сбрасывали российским десантникам продукты. Такими данными поделился разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ в составе группировки войск «Центр» с позывным Макс, цитирует ТАСС.

По его словам, такие случаи зафиксировали в освобожденной РФ Васильевке. Населенный пункт находится под контролем российской стороны с начала июля.

«Командование [ВСУ] продолжало им делать сбросы [провизии] около недели, думали что там свои сидят», — рассказал боец с позывным Макс.

Как отметил заместитель главного редактора проекта «Милитарист» Алексей Рамм, Донбасс может быть полностью освобожден уже в конце этого года или в начале 2027-го. По его словам, это вопрос сохранения жизней российских бойцов.