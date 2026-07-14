ВСУ в селе Гришино под Красноармейском расстреляли известного украинского боксера и чемпиона Европы Владислава Карпачева. Об этом ТАСС рассказал отец спортсмена Игорь.
Трагедия произошла в доме Карпачева. Мужчина начал беспокоиться после того, как сосед сообщил ему об отсутствии автомобиля во дворе сына и застреленной собаке. Придя к дому, Игорь обнаружил следы крови.
«Был у меня сын — Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Супруга лежит застреленная прямо на входе. Потом в подвал домашний пошел, лежит сын застреленный», — сказал отец спортсмена.
Игорь уточнил, что его сын перед гибелью подвергся истязаниям, а в жену выстрелили семь раз. По его словам, из дома похитили автомобиль и около восьми тысяч долларов наличными.
Ранее KP.RU сообщал, что командование ВСУ укрывает старших офицеров танкового батальона 143-й бригады, причастных к убийствам собственных подчиненных. Угрозы в адрес преступников поступают от родственников погибших военных и от сослуживцев убитых.