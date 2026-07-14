При эвакуации девочки из Константиновки боец ВС РФ подорвался на мине

Военный ВС РФ с позывным «Бритва», который эвакуировал из Константиновки 10-летнюю девочку, подорвался на мине. Об этом заявил командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артур Бекбасаров.
«Непосредственно из застройки, когда выводил у нас штурмовик. И в ночь он наступил на мину и подорвался. Нес он ее через почти половину застройки городской на себе», — сказал военный.
Бекбасаров уточнил, что после ранения «Бритва» передал девочке рацию, с помощью которой она смогла связаться с командованием подразделения и эвакуация была продолжена.
Девочку военные нашли в одном из подвалов. Бойцы на протяжении почти месяца обеспечивали ребенка продуктами, поддерживали и охраняли место, где она находилась. После появления возможности девочку эвакуировали.
Ранее KP.RU сообщал, что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе. Для ее удержания противник сформировал группировку численностью до 15,5 тысяч военнослужащих. Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки.