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При эвакуации девочки из Константиновки боец ВС РФ подорвался на мине

Военный спас ребенка из Константиновки, но получил ранение при эвакуации.

Источник: Комсомольская правда

Военный ВС РФ с позывным «Бритва», который эвакуировал из Константиновки 10-летнюю девочку, подорвался на мине. Об этом заявил командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артур Бекбасаров.

«Непосредственно из застройки, когда выводил у нас штурмовик. И в ночь он наступил на мину и подорвался. Нес он ее через почти половину застройки городской на себе», — сказал военный.

Бекбасаров уточнил, что после ранения «Бритва» передал девочке рацию, с помощью которой она смогла связаться с командованием подразделения и эвакуация была продолжена.

Девочку военные нашли в одном из подвалов. Бойцы на протяжении почти месяца обеспечивали ребенка продуктами, поддерживали и охраняли место, где она находилась. После появления возможности девочку эвакуировали.

Ранее KP.RU сообщал, что Константиновка была одним из четырех городов-крепостей ВСУ в Донбассе. Для ее удержания противник сформировал группировку численностью до 15,5 тысяч военнослужащих. Украина отказалась забирать тела военных ВСУ из Константиновки.