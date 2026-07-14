Раненый участник СВО из Нижнеудинского района не смог получить соцвыплату своевременно

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, надзорный орган направил в суд иск о признании права мужчины на получение 600 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.