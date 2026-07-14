Раненый участник СВО из Нижнеудинского района не смог получить соцвыплату своевременно

IrkutskMedia, 14 июля. Нижнеудинская межрайонная прокуратура защитила права участника СВО. Заявитель не смог своевременно получить соцвыплату после ранения. Мужчина лечился в военном госпитале под позывным, не указывая личные данные, поэтому факт ранения остался неподтвержденным.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, надзорный орган направил в суд иск о признании права мужчины на получение 600 тысяч рублей. Требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее агентство сообщало, что Нижнеудинский городской суд Иркутской области установил факт родственных отношений между местной жительницей и ее погибшим сыном. Это решение позволит женщине получить предусмотренные законом государственные пособия и компенсации.