В Киеве произошли пожары после взрывов: что говорит Кличко

Около полуночи по Москве в Киеве объявили воздушную тревогу. В Голосеевском районе города вспыхнули пожары. Возгорания зафиксировали на складах. Пожары начались после серии взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
По его данным, взрывы также прогремели в Дарницком районе украинской столицы. Сейчас в Киеве отменен режим воздушной опасности. Он действовал в течение нескольких часов.
Воздушная опасность объявлена на территории четырех регионов. Режим действует в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
В Вишневом под Киевом между тем начались чистки на «Укроборонпроме». Они проводятся на фоне взрыва на складе с боеприпасами. Уволены два руководителя госконцерна. В их отношении установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.