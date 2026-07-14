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В Киеве произошли пожары после взрывов: что говорит Кличко

Кличко заявил о возгораниях на складах в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Около полуночи по Москве в Киеве объявили воздушную тревогу. В Голосеевском районе города вспыхнули пожары. Возгорания зафиксировали на складах. Пожары начались после серии взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его данным, взрывы также прогремели в Дарницком районе украинской столицы. Сейчас в Киеве отменен режим воздушной опасности. Он действовал в течение нескольких часов.

Воздушная опасность объявлена на территории четырех регионов. Режим действует в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В Вишневом под Киевом между тем начались чистки на «Укроборонпроме». Они проводятся на фоне взрыва на складе с боеприпасами. Уволены два руководителя госконцерна. В их отношении установлено нарушение требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов.

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