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«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата» — глава Башкирии Радий Хабиров

Хабиров прокомментировал массовую атаку БПЛА на промзону Салавата.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 14 июля, в Башкирии отразили массовую атаку вражеских беспилотников на промышленную зону Салавата. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

На месте зафиксировали несколько очагов задымления — они возникли из-за падения обломков сбитых дронов. Оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий. Пострадавших нет.

Ранее в республике был введен режим «Беспилотной опасности». Аэропорт Уфы приостановил прием и выпуск воздушных судов. В Уфе и ряде других городов и районов Башкирии также фиксировали перебои с мобильным интернетом — около 08:20 по местному времени число жалоб резко выросло по данным сервиса Downdetector. Вероятно, операторы связи отключали часть вышек, чтобы затруднить навигацию дронов.

Управление гражданской защиты Уфы по-прежнему призывает жителей уйти с открытых улиц, не подходить к окнам и остекленным помещениям и следить за официальными сообщениями властей. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.

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