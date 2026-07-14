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В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

На территории Башкирии снят режим беспилотной опасности. Об этом в соцсетях сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Отмечается, что также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Напомним, режим беспилотной опасности ввели сегодня в 6:07. Позже глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о массовой атаке беспилотников на промзону Салавата, которую удалось отразить. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия.

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