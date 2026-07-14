В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

Отмечается, что также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.
Напомним, режим беспилотной опасности ввели сегодня в 6:07. Позже глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о массовой атаке беспилотников на промзону Салавата, которую удалось отразить. Сейчас оперативные службы ликвидируют последствия.
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