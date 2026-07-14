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Групповые удары по Украине: поражены заводы ракет и БПЛА в Киеве

Министерство обороны России сообщило о нанесении минувшей ночью групповых ударов по объектам на территории Украины.

Источник: Reuters

Как заявили в ведомстве, в Киеве были поражены предприятия военной промышленности, задействованные в разработке и выпуске ракет различных типов и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в порту Южный Одесской области нанесены удары по объектам инфраструктуры, используемым для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами, в результате которых в городе Киев поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ», — уточнили в Минобороны.

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