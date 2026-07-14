ВС РФ поразили предприятия ВПК в Киеве, участвующие в производстве ракет

Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотникам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, цели были связаны с производством ракетной продукции.