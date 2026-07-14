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ВС РФ поразили предприятия ВПК в Киеве, участвующие в производстве ракет

ВВС России нанесли групповые удары по ВПК в Киеве в ночь на вторник.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотникам по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Об этом во вторник сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, цели были связаны с производством ракетной продукции.

В Одесской области, по данным ведомства, поражены объекты портовой инфраструктуры в порту Южный, которые использовались для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ. Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС России также поразили два сухогруза в порту Одесской области.