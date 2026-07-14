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Мэр Салавата сообщил о ситуации в городе

В Салавате чрезвычайные службы оперативно ликвидируют последствия отражённой атаки на промышленную зону. Об этом сообщил глава администрации Марат Загидуллин.

Источник: Башинформ

«В результате падения обломков БПЛА, сбитых над городом, имеются отдельные очаги задымления. Пострадавших нет, ситуация под контролем. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — призвал жителей мэр.

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