Бойцы ВС России впервые навестили спасенную ими из Константиновки девочку

Военнослужащие Южной группировки войск впервые после спасательной операции встретились с 10-летней Софией, которую они вызволили из горячей точки в Константиновке. Штурмовики навещают ребенка, которого в своем подразделении ласково называют «дочерью полка», и уже пообещали делать это регулярно. Об этом пишет ТАСС.
Один из участников спасения, штурмовик 77-го отдельного мотострелкового полка Дмитрий Бирюков, рассказал, что они планируют постоянно навещать девочку и радовать ее подарками. Военнослужащий подтвердил, что для всех них она стала родной.
Сама София в беседе с прессой призналась, что очень ждала этого визита и не теряет связи со своими спасителями. Девочка отметила, что они регулярно общаются по переписке и созваниваются.
История спасения ребенка началась, когда российские бойцы обнаружили Софию в одном из подвалов в Константиновке. Выяснилось, что она находилась там совершенно одна: ее мать умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой скончались от ранений после попадания украинского беспилотника в их дом.
Почти на месяц военнослужащие Южной группировки взяли над девочкой шефство и всячески оберегали ее. Они обеспечивали ее продуктами, дарили презенты и охраняли убежище, а как только ситуация позволила, оперативно переправили ребенка в безопасный район.