Бойцы ВС России впервые навестили спасенную ими из Константиновки девочку

История спасения ребенка началась, когда российские бойцы обнаружили Софию в одном из подвалов в Константиновке. Выяснилось, что она находилась там совершенно одна: ее мать умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой скончались от ранений после попадания украинского беспилотника в их дом.