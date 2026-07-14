Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы ВС России впервые навестили спасенную ими из Константиновки девочку

Российские военные пообещали и дальше навещать спасенную из Константиновки 10-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие Южной группировки войск впервые после спасательной операции встретились с 10-летней Софией, которую они вызволили из горячей точки в Константиновке. Штурмовики навещают ребенка, которого в своем подразделении ласково называют «дочерью полка», и уже пообещали делать это регулярно. Об этом пишет ТАСС.

Один из участников спасения, штурмовик 77-го отдельного мотострелкового полка Дмитрий Бирюков, рассказал, что они планируют постоянно навещать девочку и радовать ее подарками. Военнослужащий подтвердил, что для всех них она стала родной.

Сама София в беседе с прессой призналась, что очень ждала этого визита и не теряет связи со своими спасителями. Девочка отметила, что они регулярно общаются по переписке и созваниваются.

История спасения ребенка началась, когда российские бойцы обнаружили Софию в одном из подвалов в Константиновке. Выяснилось, что она находилась там совершенно одна: ее мать умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой скончались от ранений после попадания украинского беспилотника в их дом.

Почти на месяц военнослужащие Южной группировки взяли над девочкой шефство и всячески оберегали ее. Они обеспечивали ее продуктами, дарили презенты и охраняли убежище, а как только ситуация позволила, оперативно переправили ребенка в безопасный район.