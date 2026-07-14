Economist: Министр обороны Украины Федоров пытался уволить главкома ВСУ Сырского

Министр обороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не сумел получить одобрение Владимира Зеленского. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в Киеве.
По данным издания, напряжение между министром и высшим военным руководством усилилось при обсуждении снабжения армии ракетами и боеприпасами. Высокопоставленный источник в разведке заявил, что у Федорова мало шансов в этом противостоянии. «Сырский опытен, лучше знает систему и перехитрит его», — отметил он.
Отмечается, что военные критикуют Федорова за отсутствие боевого опыта, но молодые офицеры поддерживают его цифровые реформы.
Накануне появилась информация, что Федоров может потерять пост из-за высокого рейтинга, что угрожает Владимиру Зеленскому. Кроме того, бывший офицер ВСУ Игорь Лапин указал на конфликт главы военного ведомства с Сырским как на возможную причину отставки.