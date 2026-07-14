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Economist: Министр обороны Украины Федоров пытался уволить главкома ВСУ Сырского

Напряжение между главой МО Украины и высшим военным руководством усилилось при обсуждении снабжения армии ракетами.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не сумел получить одобрение Владимира Зеленского. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в Киеве.

По данным издания, напряжение между министром и высшим военным руководством усилилось при обсуждении снабжения армии ракетами и боеприпасами. Высокопоставленный источник в разведке заявил, что у Федорова мало шансов в этом противостоянии. «Сырский опытен, лучше знает систему и перехитрит его», — отметил он.

Отмечается, что военные критикуют Федорова за отсутствие боевого опыта, но молодые офицеры поддерживают его цифровые реформы.

Накануне появилась информация, что Федоров может потерять пост из-за высокого рейтинга, что угрожает Владимиру Зеленскому. Кроме того, бывший офицер ВСУ Игорь Лапин указал на конфликт главы военного ведомства с Сырским как на возможную причину отставки.

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