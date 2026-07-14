Economist: Министр обороны Украины Федоров пытался уволить главкома ВСУ Сырского

По данным издания, напряжение между министром и высшим военным руководством усилилось при обсуждении снабжения армии ракетами и боеприпасами. Высокопоставленный источник в разведке заявил, что у Федорова мало шансов в этом противостоянии. «Сырский опытен, лучше знает систему и перехитрит его», — отметил он.