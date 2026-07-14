Беспилотники атаковали промзону в соседней с РТ Башкирии

«Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников», — написал Хабиров в соцсетях.
Последствия удара ликвидируют оперативные службы, добавил он. Пострадавших нет.
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