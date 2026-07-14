МО: ВС РФ поразили предприятие на Украине, производящее части ракеты «Нептун»

ВС РФ нанесли удар по киевскому предприятию «Радиоизмеритель», производящему компоненты для ракет «Нептун-М». Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.
«Поражены в городе Киев: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП “Радиоизмеритель”, являющееся ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет “Нептун-МД”, оперативно-тактических ракет FP-7, −9 и “Гром-2”», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Российские военные нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Киеве и других регионах. В частности, были атакованы предприятия в Одесской области, а также там произведена атака по портовой инфраструктуре, использовавшейся в целях ВСУ.
Напомним, российские военные наносят удар только по военным целям на Украине.