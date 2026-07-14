МО: ВС РФ поразили предприятие на Украине, производящее части ракеты «Нептун»

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины в Киеве и других регионах. В частности, были атакованы предприятия в Одесской области, а также там произведена атака по портовой инфраструктуре, использовавшейся в целях ВСУ.