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Омбудсмен Львова-Белова отметила роль Мелании Трамп в воссоединении детей

Львова-Белова сообщила, что процесс возвращения детей домой идет через налаженный канал связи с украинской стороной.

Источник: Комсомольская правда

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова отметила вклад первой леди США Мелании Трамп в воссоединение российских и украинских детей с семьями. Об этом сообщается в ежегодном докладе омбудсмена.

Процесс возвращения детей домой идет через налаженный канал связи с украинской стороной. Эта работа проходит при активной поддержке Международного комитета Красного Креста, Ватикана, а также при непосредственном участии супруги американского лидера.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал гуманитарную инициативу Мелании Трамп по помощи пострадавшим детям. В телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом российский лидер выразил признательность супруге главе Белого дома за работу по помощи детям, пострадавшим из-за украинского конфликта.

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