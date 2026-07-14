Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова отметила вклад первой леди США Мелании Трамп в воссоединение российских и украинских детей с семьями. Об этом сообщается в ежегодном докладе омбудсмена.
Процесс возвращения детей домой идет через налаженный канал связи с украинской стороной. Эта работа проходит при активной поддержке Международного комитета Красного Креста, Ватикана, а также при непосредственном участии супруги американского лидера.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал гуманитарную инициативу Мелании Трамп по помощи пострадавшим детям. В телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом российский лидер выразил признательность супруге главе Белого дома за работу по помощи детям, пострадавшим из-за украинского конфликта.