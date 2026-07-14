ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя

Михаил Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также по максимуму отключить электроприборы. Цель этого удара понятна: лишить привычных условий жизни севастопольцев и посеять панику. Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас, — подчеркнул губернатор.