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ВСУ ударили по энергосистеме Севастополя

Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки ВСУ.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности, — написал он в соцсетях.

Михаил Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи, а также по максимуму отключить электроприборы. Цель этого удара понятна: лишить привычных условий жизни севастопольцев и посеять панику. Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас, — подчеркнул губернатор.

В городе второй раз в течение ночи объявлена воздушная тревога, работала ПВО и мобильные огневые группы. Ночью были сбиты пять БПЛА в Балаклавском районе. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

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