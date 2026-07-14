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На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Краснодарского края прошлой ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Известно, что фрагменты беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На всех местах происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и специальных служб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Северском районе местный житель пострадал в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата. Его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Согласно информации оперативного штаба Краснодарского края, из-за падения частей беспилотников в нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, а также окна и забор. В одном из многоквартирных домов — стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на железнодорожном переезде. Фрагменты беспилотника упали на территории двух предприятий, в одном случае произошел пожар. Во дворе частного дома также обнаружены части БПЛА.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над Краснодарским краем и другими регионами РФ сбили 288 БПЛА. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.

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