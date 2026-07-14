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Киев окутало дымом после ракетного удара ВС России

Киев окутало дымом после ночного ракетного удара ВС России. Соответствующие кадры 14 июля опубликовало украинское издание «Новости.Live» в Telegram-канале.

Источник: AP 2024

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах на складах в двух локациях.

«В Голосеевском районе по двум адресам зафиксированы попадания в складские помещения. Возникли пожары», — написал он в своем Telegram-канале.

Армия России 14 июля нанесла удары по предприятия в Киеве, которые задействованы в производстве ракет и дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно из них агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ГП «Радиоизмеритель». Помимо этого, нанесен удар по промышленному предприятию Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»).