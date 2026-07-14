Киев окутало дымом после ракетного удара ВС России

Армия России 14 июля нанесла удары по предприятия в Киеве, которые задействованы в производстве ракет и дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одно из них агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ГП «Радиоизмеритель». Помимо этого, нанесен удар по промышленному предприятию Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»).