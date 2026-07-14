Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по украинскому ВПК

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по стратегическим объектам на территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области.
В украинской столице удары высокоточного оружия наземного базирования пришлись по заводам, задействованным в производстве крылатых ракет и БПЛА. В частности, поражено госпредприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». В Минобороны уточнили, что этот завод является ключевым поставщиком электронных компонентов для ракет «Нептун-МД», «Гром-2» и оперативно-тактических ракет серии FP.
Также в Киеве под удар попало промышленное предприятие «УКР АРМО ТЕХ» (Киев-79). По данным военного ведомства, это одно из основных украинских производств по сборке боевых частей для беспилотников и ракет. Завод также выполнял функции логистического центра для хранения бронетехники и взрывчатых веществ.
В Одесской области целями высокоточного оружия воздушного базирования и ударных дронов стали объекты логистики Вооруженных сил Украины. В морском торговом порту Южный уничтожена инфраструктура для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с топливом, предназначенным для украинской армии.
Кроме того, на территории контейнерного терминала порта Южный в момент разгрузки был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы. Министерство также сообщило об успешном ударе по танкеру, который совершал переход из порта Черноморск в Одессу.