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Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по украинскому ВПК

Стали известны подробности ночных ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины. В Киеве под удар попали предприятия, поставляющие компоненты для ракет «Нептун-МД» и «Гром-2». В порту Южный поражен сухогруз с военными грузами и уничтожены склады ГСМ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по стратегическим объектам на территории Украины. Как сообщили в Министерстве обороны, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области.

В украинской столице удары высокоточного оружия наземного базирования пришлись по заводам, задействованным в производстве крылатых ракет и БПЛА. В частности, поражено госпредприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель». В Минобороны уточнили, что этот завод является ключевым поставщиком электронных компонентов для ракет «Нептун-МД», «Гром-2» и оперативно-тактических ракет серии FP.

Также в Киеве под удар попало промышленное предприятие «УКР АРМО ТЕХ» (Киев-79). По данным военного ведомства, это одно из основных украинских производств по сборке боевых частей для беспилотников и ракет. Завод также выполнял функции логистического центра для хранения бронетехники и взрывчатых веществ.

В Одесской области целями высокоточного оружия воздушного базирования и ударных дронов стали объекты логистики Вооруженных сил Украины. В морском торговом порту Южный уничтожена инфраструктура для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с топливом, предназначенным для украинской армии.

Кроме того, на территории контейнерного терминала порта Южный в момент разгрузки был поражен сухогруз, доставлявший военные грузы. Министерство также сообщило об успешном ударе по танкеру, который совершал переход из порта Черноморск в Одессу.

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