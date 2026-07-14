Напомним, в Кремле подчеркивали, что вооруженные силы России наносят удары только по ВПК Украины. Российские военные всегда подходят к ударам избирательно, они не атакуют гражданские объекты, в отличие от киевского режима. Целью ударов становятся только военные и околовоенные объекты.