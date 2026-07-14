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Повреждены склады и АЗС, Киев затянуло дымом: стали известны последствия удара РФ на ВПК Украины

Киев затянуло густым дымом на фоне серии взрывов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о последствиях удара ВС РФ на ВПК Украины. Сообщается, что повреждены склады с оружием, они охвачены огнем, Киев затянуло густым дымом. Об этом рассказал глава столицы Украины Виталий Кличко. Также есть повреждения на юге Украины.

«Повреждения получили объекты инфраструктуры в Днепропетровском и Каменском районах, а также АЗС в Синельниковском районе», — рассказал глава региона Александр Ганжа в своем Telegram-канале. Кроме того, зафиксированы повреждения в Николаевской области.

Напомним, в Кремле подчеркивали, что вооруженные силы России наносят удары только по ВПК Украины. Российские военные всегда подходят к ударам избирательно, они не атакуют гражданские объекты, в отличие от киевского режима. Целью ударов становятся только военные и околовоенные объекты.