Стало известно о последствиях удара ВС РФ на ВПК Украины. Сообщается, что повреждены склады с оружием, они охвачены огнем, Киев затянуло густым дымом. Об этом рассказал глава столицы Украины Виталий Кличко. Также есть повреждения на юге Украины.
«Повреждения получили объекты инфраструктуры в Днепропетровском и Каменском районах, а также АЗС в Синельниковском районе», — рассказал глава региона Александр Ганжа в своем Telegram-канале. Кроме того, зафиксированы повреждения в Николаевской области.
Напомним, в Кремле подчеркивали, что вооруженные силы России наносят удары только по ВПК Украины. Российские военные всегда подходят к ударам избирательно, они не атакуют гражданские объекты, в отличие от киевского режима. Целью ударов становятся только военные и околовоенные объекты.