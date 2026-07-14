ВС РФ тараном сбили гексакоптеры ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео

По данным военного ведомства, гексакоптеры ВСУ направлялись для нанесения ударов по передовым позициям российских войск в районе Красного Лимана. Вражеская техника была своевременно обнаружена расчетами радиолокационных станций. В операции по нейтрализации угрозы участвовали специалисты войск беспилотных систем в тесном взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и постами воздушного наблюдения.