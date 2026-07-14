ВС РФ тараном сбили гексакоптеры ВСУ на Краснолиманском направлении. Видео

Военнослужащие группировки войск «Запад» успешно перехватили и уничтожили тяжелые беспилотники украинской армии на Краснолиманском направлении. Для ликвидации вражеских аппаратов российские операторы применили тактику воздушного тарана. Кадры боевой работы опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко.
По данным военного ведомства, гексакоптеры ВСУ направлялись для нанесения ударов по передовым позициям российских войск в районе Красного Лимана. Вражеская техника была своевременно обнаружена расчетами радиолокационных станций. В операции по нейтрализации угрозы участвовали специалисты войск беспилотных систем в тесном взаимодействии со службой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и постами воздушного наблюдения.
Как пояснили в Минобороны, получив координаты, операторы российских скоростных FPV-перехватчиков настигли дроны противника в воздухе и пошли на прямое столкновение.
Благодаря слаженной работе всех подразделений 25-й общевойсковой армии группировки «Запад», штурмовые отряды ежедневно отбрасывают противника все дальше от Красного Лимана в ДНР.