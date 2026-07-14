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Военкор Поддубный: ВС РФ нанесли удар по нефтяному терминалу в Одесской области

В Одесской области горит морской нефтяной терминал после удара ВС РФ. Как сообщил военкор Евгений Поддубный, пораженный объект в селе Беляры входит в логистический узел порта Южный. Ранее Минобороны отчиталось об успешных ударах по резервуарам с топливом для ВСУ высокоточным оружием и дронами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы России нанесли точечный удар по морскому нефтяному терминалу в Одесской области, уничтожив запасы топлива украинской армии. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Евгений Поддубный.

По данным журналиста, пораженный инфраструктурный объект находится в селе Беляры и является важной частью крупного логистического узла морского торгового порта Южный. «Запасы ГСМ противника горят близ населенного пункта Беляры Одесской области. Удар ВС РФ был нанесен по морскому нефтяному терминалу», — уточнил военкор.

Ранее информацию об атаках на логистику противника в этом районе информировало Министерство обороны. В военном ведомстве сообщили, что минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре Южного, которую ВСУ использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Для поражения целей применялись ударные беспилотники, а также высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования.