Военкор Поддубный: ВС РФ нанесли удар по нефтяному терминалу в Одесской области

Ранее информацию об атаках на логистику противника в этом районе информировало Министерство обороны. В военном ведомстве сообщили, что минувшей ночью российские войска нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре Южного, которую ВСУ использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов. Для поражения целей применялись ударные беспилотники, а также высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования.