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Бойцы «Севера» улучшили положение в зоне СВО

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Бои прошли в районах Хотени, Старых Вирок, Могрицы, Рыжевки, а также Казачьей Лопани, Юрченково, Белого Колодезя и Захаровки. По данным Минобороны, украинские войска потеряли до 160 человек и несколько единиц техники.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей, противник потерял до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжевка Сумской области, а также Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Захаровка Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — отметили в Минобороны.