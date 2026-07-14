Бойцы «Севера» улучшили положение в зоне СВО

Российская группировка войск «Север» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах Сумской и Харьковской областей, противник потерял до 160 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Хотень, Старые Вирки, Могрица и Рыжевка Сумской области, а также Казачья Лопань, Юрченково, Белый Колодезь и Захаровка Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — отметили в Минобороны.