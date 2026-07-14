Бойцы «Севера» улучшили положение в зоне СВО

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Бои прошли в районах Хотени, Старых Вирок, Могрицы, Рыжевки, а также Казачьей Лопани, Юрченково, Белого Колодезя и Захаровки. По данным Минобороны, украинские войска потеряли до 160 человек и несколько единиц техники.