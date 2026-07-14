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Силы ПВО сбили семь летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в «Максе». Позднее он сообщил еще о пяти сбитых БПЛА.

Всего с начала суток, согласно подсчетам ТАСС на основе сообщений Собянина, на подлете к Москве сбиты 11 БПЛА.

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