Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР

Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял свыше 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Аркадевка, Гороховатка, Подлиман Харьковской области, а также Маяки, Щурово, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в Минобороны.