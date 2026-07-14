Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение на нескольких направлениях. Бои шли в районах Маяков, Щурово и Рубцов в ДНР, а также в Харьковской области. Минобороны РФ сообщило о ликвидации американской техники и значительных потерях в живой силе противника.