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Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение на нескольких направлениях. Бои шли в районах Маяков, Щурово и Рубцов в ДНР, а также в Харьковской области. Минобороны РФ сообщило о ликвидации американской техники и значительных потерях в живой силе противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение украинским военным в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял свыше 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Аркадевка, Гороховатка, Подлиман Харьковской области, а также Маяки, Щурово, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, 15 автомобилей, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в Минобороны.