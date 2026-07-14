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«Южная» группировка войск улучшила позиции на переднем крае в ДНР

Минобороны России сообщило об успешных действиях «Южной» группировки войск в ДНР. Военные поразили формирования пяти бригад ВСУ, включая механизированные и десантно-штурмовые подразделения. Противник потерял до 140 военнослужащих, 19 автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял до 140 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Никоноровка, Краматорск, Ижевка, Алексеево-Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики.

«За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны России.