Российская «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял до 140 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны.
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Николаевка, Славянск, Никоноровка, Краматорск, Ижевка, Алексеево-Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики.
«За сутки противник потерял до 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны России.