«Южная» группировка войск улучшила позиции на переднем крае в ДНР

Минобороны России сообщило об успешных действиях «Южной» группировки войск в ДНР. Военные поразили формирования пяти бригад ВСУ, включая механизированные и десантно-штурмовые подразделения. Противник потерял до 140 военнослужащих, 19 автомобилей и пять артиллерийских орудий.