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Группировка «Центр» улучшила позиции и разгромила ВСУ в девяти районах ДНР

Подразделения группировки «Центр» нанесли удар по двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ в ДНР. В сводке ведомства указано на улучшение позиций в районах Новониколаевки, Горняка и других населенных пунктов. Потери украинских формирований превысили 330 человек.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял более 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Райское, Рубежное, Горняк, Красноярское, Светлое, Сергеевка, Марьевка и Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, станция радиоэлектронной разведки и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.