Группировка «Центр» улучшила позиции и разгромила ВСУ в девяти районах ДНР

Подразделения группировки «Центр» нанесли удар по двум механизированным и штурмовой бригадам ВСУ в ДНР. В сводке ведомства указано на улучшение позиций в районах Новониколаевки, Горняка и других населенных пунктов. Потери украинских формирований превысили 330 человек.