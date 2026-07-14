Группировка «Центр» улучшила позиции и разгромила ВСУ в девяти районах ДНР

Российская группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским военным в различных районах ДНР, противник потерял более 330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новониколаевка, Райское, Рубежное, Горняк, Красноярское, Светлое, Сергеевка, Марьевка и Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, станция радиоэлектронной разведки и станция радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.