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Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО

Российские военные из группировки «Восток» углубились в оборону ВСУ и поразили живую силу и технику противника. Боестолкновения прошли в районах Гавриловки, Великомихайловки, Васильковки и других населенных пунктов. В сводке Минобороны РФ указано, что потери украинской стороны превысили 475 человек, также уничтожена бронетехника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей, противник потерял свыше 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, а также Любицкое и Новосолошино Запорожской области.

«Противник потерял свыше 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей», — добавили в Минобороны РФ.

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