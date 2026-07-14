Бойцы «Востока» продвинулись в глубину обороны противника в зоне СВО

Российская группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника и нанесла поражение украинским военным в различных районах Днепропетровской и Запорожской областей, противник потерял свыше 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Васильковка, Коломийцы Днепропетровской области, а также Любицкое и Новосолошино Запорожской области.
«Противник потерял свыше 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 11 автомобилей», — добавили в Минобороны РФ.