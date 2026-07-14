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Бойцы «Днепра» нанесли поражение бригадам ВСУ в зоне СВО

Минобороны сообщило об ударе группировки «Днепр» по механизированной, горно-штурмовой бригадам и бригаде беспилотных систем ВСУ. В результате боестолкновений уничтожено 65 военнослужащих, бронемашина, 16 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение украинским военным в различных районах Запорожской области, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Юрковка, Юльевка, Григоровка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожено до 65 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны РФ.

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