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Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 715 украинских беспилотников

В Минобороны России рассказали об итогах работы ПВО за минувшие сутки. Уничтожено 715 украинских БПЛА самолетного типа, перехвачены семь управляемых авиабомб и два реактивных снаряда американской системы HIMARS.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 715 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили управляемые авиабомбы и снаряды американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.

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