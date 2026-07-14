Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 715 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 715 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также перехватили управляемые авиабомбы и снаряды американской РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 715 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке российского военного ведомства.
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