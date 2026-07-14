ВС РФ поразили цеха сборки БПЛА и объекты инфраструктуры на Украине

Российские войска нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также поразили цеха сборки дронов и пункты дислокации наемников в 148 районах, сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что удары также были нанесены по местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.