В четырех районах Кубани после ночной атаки обнаружены обломки дронов

Минувшая ночь стала испытанием для нескольких муниципалитетов Краснодарского края, где системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников. Несмотря на то что большинство целей было сбито, падающие обломки нанесли ущерб инфраструктуре и частному имуществу в Анапе, Геленджике, Красноармейском и Северском районах. К счастью, оперативные действия спасателей и медиков позволили минимизировать человеческие потери.
Самая тяжелая ситуация сложилась в Северском районе, где объектом атаки стал Афипский нефтеперерабатывающий завод. Как сообщал «Югополис», на предприятии возник пожар, который специалистам удалось оперативно ликвидировать. Ударная волна и падающие фрагменты дронов затронули жилые кварталы поселка Афипский, станицы Смоленской и хутора Коваленко. По предварительным данным, повреждения зафиксированы по 16 адресам. В частных домах пострадали крыши, фасады, оконные проемы и ограждения, а в одной из многоэтажек выбило стекла, повредило дверь и потолок в квартире.
Также досталось зданию на железнодорожном переезде и территориям двух промышленных предприятий. На одной из дорог в хуторе Коваленко обломки спровоцировали возгорание, которое быстро потушили, а в станице Смоленской фрагменты упали прямо в огород местного жителя.
В Анапском районе удар пришелся на станицу Анапскую. Здесь осколки беспилотников повредили четыре частных дома, оставив после себя разбитые окна и поврежденные стены. Жители не пострадали.
Аналогичная картина наблюдалась в станице Марьянской Красноармейского района, где разрушения коснулись двух домовладений. Опять же, обошлось без раненых.
Геленджик также оказался в зоне поражения. В городе выбило остекление в здании, расположенном неподалеку от одного из объектов туристической инфраструктуры. Этот инцидент также не привел к человеческим жертвам. Во всех упомянутых локациях продолжают работать экстренные службы, оценивая ущерб и обеспечивая безопасность граждан, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Напомним, эти локальные происшествия стали частью гораздо более широкой картины ночного противостояния. По данным Минобороны России, только за период с 8 часов вечера 13 июля до 8 утра 14 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей, включая воздушное пространство над Краснодарским краем.