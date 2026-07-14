32 БПЛА направлялись на промобъекты Салавата, 18 из них уничтожены

32 беспилотных аппарата прорвались на территорию ГПНС, сообщил Глава региона. Силами эшелонированной обороны (Минобороны, предприятия и батальон «БАРС») было уничтожено 18 дронов, остальные были подавлены либо потеряли ориентацию.
Сейчас ведутся поиски фрагментов БПЛА на территории Стерлитамакского района. Жителей Башкирии просят проявлять бдительность и сообщать о любых найденных обломках аппаратов, так как они могут содержать взрывчатые вещества.
Благодаря работе ПВО ни один из ключевых технологических объектов на предприятии не пострадал, подчеркнул Радий Хабиров. Повреждения получили вспомогательные эстакады, газопроводы и электрические кабели, что привело к нескольким локальным очагам возгорания. На данный момент почти все пожары потушены. Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет.
Глава республики отметил, что на заводе в ближайшее время уже приступят к ремонтным работам в круглосуточном режиме.
«Полагаю, что в течение нескольких дней предприятие выйдет на прежние объёмы работы», — заявил Радий Хабиров.
Ожидается, что подобные атаки могут повториться. В связи с этим принято решение об усилении системы безопасности.
«Мы продолжаем дальнейшие усиление пассивной и активной безопасности. В ближайшее время уже завезут боекомплекты, мы вполне допускаем и в последующие дни подобные атаки», — подытожил он.