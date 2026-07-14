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Глава парламента Крыма прокомментировал удары ВСУ по территории России

Константинов назвал удары ВСУ по территории России намеренной провокацией.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре регионов России является намеренной провокацией киевского режима, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта ради удержания своей власти, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Они намеренно провоцируют нас на переход военного конфликта на новый уровень. Нынешней киевской верхушке нужно получить основания для длительного периода нахождения у власти», — сказал Константинов журналистам.

По его словам, киевский режим также заинтересован в эскалации конфликта, чтобы получить новые транши помощи со стороны Запада. «Они не парятся о своей стране. Если бы они переживали как нормальный человек, то давно были бы договоренности», — сказал глава парламента.

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