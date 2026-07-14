Силы ПВО уничтожили семь летевших на Москву беспилотников

«Уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в «Максе».
Всего с начала суток, согласно подсчетам ТАСС на основе сообщений Собянина, на подлете к Москве сбито 18 БПЛА.
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