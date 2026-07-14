ВКС нанесли удар по переправе ВСУ у Маяков пятью бомбами ФАБ-500. Видео

ВКС России нанесли удар пятью авиабомбами ФАБ-500 по ключевой переправе вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Маяки. Систематическое поражение этой транспортной артерии лишает украинскую группировку снабжения и создает условия для образования «котла» на левом берегу реки Северский Донец, пишет военный корреспондент Александр Коц.
По данным военкора, грунтовая насыпь у Маяков оставалась последним полноценным логистическим маршрутом для подразделений противника на данном участке. Через нее осуществлялась ротация личного состава, подвоз горюче-смазочных материалов и боеприпасов для 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, которые сейчас несут тяжелые потери в районе Красного Лимана.
Коц подчеркивает, что российская авиация уничтожает переправу методично: как только противник пытается восстановить настил с помощью песка и бетонных блоков, ВКС наносят новый удар. Ранее по объекту уже применяли тяжелые бомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, а в начале июля при попытке ремонта там была разбита инженерная группа ВСУ (до 20 убитых и раненых). В этот раз переправу накрыли сразу пятью авиабомбами ФАБ-500 с модулями УМПК.
Александр Коц объяснил и глобальный тактический замысел российского командования. По его словам, постоянный огневой контроль над переправой позволяет надежно блокировать левобережье Северского Донца.
«Пока насыпь под постоянным огнем, все, что осталось у ВСУ на левом берегу севернее Славянска, превращается в мешок. Тыл отрезан рекой, снабжение — по остаткам грунтовок под наблюдением наших БПЛА», — отмечает военкор. Он добавил, что именно в этом заключается логика подхода ВС РФ к Славянско-Краматорской агломерации с севера: без контроля над рекой украинские войска не смогут удержать этот укрепрайон.