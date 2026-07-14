Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза и логистический центр ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области. По данным Минобороны РФ, дроны поразили два сухогруза на пути из Черноморска в Одессу, а высокоточное оружие уничтожило логистический центр и стоянку военных грузовиков в порту Южный.