Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза и логистический центр ВСУ под Одессой

Российские военные нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области. По данным Минобороны РФ, дроны поразили два сухогруза на пути из Черноморска в Одессу, а высокоточное оружие уничтожило логистический центр и стоянку военных грузовиков в порту Южный.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные Силы России в течение дня продолжили наносить целенаправленные удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в логистическом обеспечении украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как уточнили в военном ведомстве, атаке подверглись морские маршруты в Одесской области. С помощью ударных беспилотных летательных аппаратов российские военные поразили два сухогруза, которые в этот момент совершали переход из порта Черноморск в порт Одессы.

Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования был нанесен удар по территории государственного предприятия «Морской торговый порт “Южный”. Целью атаки стали объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании “МигТранс”, используемой в интересах ВСУ.

В результате точечного удара по логистическому хабу в порту Южный были уничтожены 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые осуществляли перевозку горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения для украинских вооруженных формирований.