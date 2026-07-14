Минобороны: ВС РФ поразили два сухогруза и логистический центр ВСУ под Одессой

Вооруженные Силы России в течение дня продолжили наносить целенаправленные удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в логистическом обеспечении украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Как уточнили в военном ведомстве, атаке подверглись морские маршруты в Одесской области. С помощью ударных беспилотных летательных аппаратов российские военные поразили два сухогруза, которые в этот момент совершали переход из порта Черноморск в порт Одессы.
Кроме того, высокоточным оружием воздушного базирования был нанесен удар по территории государственного предприятия «Морской торговый порт “Южный”. Целью атаки стали объекты инфраструктуры логистического центра транспортной компании “МигТранс”, используемой в интересах ВСУ.
В результате точечного удара по логистическому хабу в порту Южный были уничтожены 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые осуществляли перевозку горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения для украинских вооруженных формирований.