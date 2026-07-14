Коц: удары ВС РФ остановили работу терминалов Kernel в Черноморске

Как написал Коц в своем канале в мессенджере «Макс», в результате массированных атак российских дронов и ракет было повреждено оборудование, портовая инфраструктура и линии электроснабжения. Разрушения также затронули зерновые силосы и емкости для хранения подсолнечного масла.
По предварительной оценке Kernel, из-за повреждений оказались заблокированы, разлиты или частично потеряли качество около 45 тысяч тонн пшеницы и девять тысяч тонн подсолнечного масла. Отгрузку продукции через пострадавшие объекты временно приостановили. При этом сотрудники компании не пострадали.
Коц отметил значение Kernel для украинского аграрного экспорта. Компания поставляет сельхозпродукцию более чем в 60 стран, а на ее долю приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. В 2025 году Kernel получила около $3,8 млрд валютной выручки от экспорта, что соответствовало примерно 10% валютных поступлений Украины от товарного экспорта.
По оценке военкора, остановка терминалов в Черноморске снизит общую пропускную способность экспортной инфраструктуры, увеличит нагрузку на другие порты и осложнит вывоз сельскохозяйственной продукции.
Он также предположил, что продолжительные перебои могут заставить зарубежных покупателей искать альтернативные маршруты поставок. «Противник внезапно осознал, что в экономическое удушение можно играть вдвоем», — заключил Коц.
«Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, а также крупнейший экспортер зерна с Украины. Агрохолдинг управляет сетью логистических активов и занимается выращиванием зерновых и масличных культур, указывет «Интерфакс-Украина».