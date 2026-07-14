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Система ПВО сбила 13 летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Всего с начала суток, по подсчетам ТАСС, уничтожены 36 БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе». Позднее мэр сообщил еще об 11 сбитых БПЛА.

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