«УП»: Подозреваемые в убийстве Березовской готовили покушение на Ермолаева

Подозреваемые в убийстве исполнительницы теракта Анастасии Березовской экс-сотрудник СБУ Виталий Жикович и офицер Главного управления разведки (ГУР) Владислав Реут являются организаторами покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщило издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на близкие к расследованию источники.
По данным газеты, подозреваемые сотрудничают со следствием и дают подробные показания. Так, Реут признал, что изготовил один из компонентов электронного детонатора, замаскированный под детскую игрушечную машину и передан через ФРГ Березовской, которая должна была уже собрать взрывное устройство.
При этом экс-сотрудник СБУ сообщил, что самостоятельно изготовить такую конструкцию женщина не могла.
Источники отметили, что подозреваемые подтвердили сведения, что Березовская стала исполнительницей покушения на Ермолаева, чтобы заработать деньги на дом на Украине. Кроме того, они рассказали, что женщина ранее участвовала и в других террористических операциях, в частности, связанных с украинским видеоблогером Анатолием Шарием.
Как писал сайт KP.RU, 7 июля генпрокуратура Украины предъявила обвинения двум задержанным по подозрению в убийстве украинки Березовской.
Напомним, 29 июня в Монако прогремел взрыв около подъезда жилого дома, в результате которого пострадал украинский олигарх Ермолаев, его сын и любовница. Интерпол объявил в розыск подозреваемую, однако позднее ее нашли мертвой под Киевом.