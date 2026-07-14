«УП»: Подозреваемые в убийстве Березовской готовили покушение на Ермолаева

Источники отметили, что подозреваемые подтвердили сведения, что Березовская стала исполнительницей покушения на Ермолаева, чтобы заработать деньги на дом на Украине. Кроме того, они рассказали, что женщина ранее участвовала и в других террористических операциях, в частности, связанных с украинским видеоблогером Анатолием Шарием.