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ВСУ дронами атаковали Белгородскую область, ранена женщина

После атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область зафиксированы повреждения машин и домов.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Октябрьский Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате инцидента пострадала местная жительница, она получила осколочные ранения пальцев рук. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.

«В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом», — передает оперштаб в «Максе».

Кроме этого, в результате атаки дрона на жилой дом произошло возгорание крыши. Огонь был оперативно ликвидирован.

По данным оперштаба, в поселке от ударов нескольких беспилотников также пострадали остекление еще одного частного дома, окна в одной из квартир многоквартирного дома, гараж, а также грузовой и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори в результате взрыва FPV-дрона выбиты стекла, повреждены входная группа частного дома и автомобиль.

При этом в Овчинниково удар БПЛА пришелся по предприятию. В Грайвороне пострадали частное домовладение, грузовик и две легковые машины. В селе Почаево атаке подвергся объект социальной сферы.

В свою очередь силы ПВО РФ сбили несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью днем ранее.

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