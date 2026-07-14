ВСУ дронами атаковали Белгородскую область, ранена женщина

В поселке Октябрьский Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный жилой дом. В результате инцидента пострадала местная жительница, она получила осколочные ранения пальцев рук. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области.
«В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом», — передает оперштаб в «Максе».
Кроме этого, в результате атаки дрона на жилой дом произошло возгорание крыши. Огонь был оперативно ликвидирован.
По данным оперштаба, в поселке от ударов нескольких беспилотников также пострадали остекление еще одного частного дома, окна в одной из квартир многоквартирного дома, гараж, а также грузовой и два легковых автомобиля. В селе Ясные Зори в результате взрыва FPV-дрона выбиты стекла, повреждены входная группа частного дома и автомобиль.
При этом в Овчинниково удар БПЛА пришелся по предприятию. В Грайвороне пострадали частное домовладение, грузовик и две легковые машины. В селе Почаево атаке подвергся объект социальной сферы.
В свою очередь силы ПВО РФ сбили несколько беспилотников ВСУ над Белгородской областью днем ранее.