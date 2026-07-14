Приходько: Горловка в ДНР полностью обесточена из-за аварии

Горловка в Донецкой Народной Республике полностью осталась без электроснабжения в результате аварии. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. В настоящее время принимаются меры по устранению аварии», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».
Ранее KP.RU сообщал, что Энергодар полностью остался без электроснабжения. Тогда критически важные объекты были переведены на питание от резервных источников.
Губернатор Владимир Сальдо сообщал о частичном отключении электроэнергии в Херсонской области 5 июля.
Как неоднократно подчеркивала российская сторона, ВС РФ наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам на украинской территории, тогда как ВСУ систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру в российских городах и селах.